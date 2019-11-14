Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверг
14 ноября, 2019, 07:05
14 ноября будут сыграны 7 матчей 9-го тура отбора на Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020, 9-й тур
15 октября
Группа А
21:45 Англия - Черногория, "Футбол 1"
21:45 Чехия - Косово
группа В
21:45 Португалия - Литва
21:45 Сербия - Люксембург
Группа Н
19:00 Турция - Исландия, "Футбол 2"
21:45 Албания - Андорра
21:45 Франция - Молдова, "Футбол 2"
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