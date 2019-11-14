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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций четверг

Евро-2020: расписание матчей и трансляций четверг


фото: uefa.com
14 ноября будут сыграны 7 матчей 9-го тура отбора на Евро-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020, 9-й тур

15 октября

Группа А

21:45 Англия - Черногория, "Футбол 1"

21:45 Чехия - Косово

группа В

21:45 Португалия - Литва

21:45 Сербия - Люксембург

Группа Н

19:00 Турция - Исландия, "Футбол 2"

21:45 Албания - Андорра

21:45 Франция - Молдова, "Футбол 2"

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