Экс-нардепа-беглеца Онищенко экстрадируют в Украину в декабре, - Сытник

14 ноября, 2019, 09:59

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться

Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник.

По его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - отметил Сытник.

Также руководитель НАБУ прокомментировал вероятность того, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия: в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".