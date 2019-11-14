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Espreso.tvОбществоЭкс-нардепа-беглеца Онищенко экстрадируют в Украину в декабре, - Сытник

Экс-нардепа-беглеца Онищенко экстрадируют в Украину в декабре, - Сытник

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины и скрывается от следствия, уже в декабре должен вернуться

Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.

"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник.

По его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину.

"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - отметил Сытник.

Также руководитель НАБУ прокомментировал вероятность того, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия: в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".

  • Напомним, 8 ноября 2017 г. стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Сбербанка" по факту исчезновения $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
  • В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
  • Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча".
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