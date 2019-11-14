Экс-нардепа-беглеца Онищенко экстрадируют в Украину в декабре, - Сытник
Об этом рассказал глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в эфире 24 канала.
"Онищенко возвращается, ну почти вернулся в Украину. Почему? Потому что он проиграл все суды на территории Испании - и в части экстрадиции, и в части признания его политическим беженцем", - сказал Сытник.
По его словам, политика-беглеца принудительно вернут в Украину.
"Есть определенная ориентировочная дата - это декабрь 2019 года. Конечно, что-то еще может произойти, но суды он проиграл. Поэтому есть решение о его экстрадиции", - отметил Сытник.
Также руководитель НАБУ прокомментировал вероятность того, что Онищенко из Испании может убежать в Германию, где имеет предприятия: в этой ситуации все будет зависеть от "оперативности зарубежных коллег".
- Напомним, 8 ноября 2017 г. стало известно, что НАБУ начало расследование в отношении сотрудников "Сбербанка" по факту исчезновения $156,8 млн, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.
- В тот же день Генпрокуратура опровергла заявление НАБУ о пропаже со счетов "Ощадбанка" $156,8 млн и 218,1 тыс. грн.
- Онищенко грозит до 12 лет тюрьмы за отмывание денег через "Укргаздобыча".
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