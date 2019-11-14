Е-подпись и код со смартфона: Дубилет предложил новую защиту нотариусов от рейдерства

14 ноября, 2019, 09:28

Одним из способов рейдерства недвижимости является взлом компьютеров регистраторов (например, нотариусов): заразив компьютер регистратора, злоумышленник от его имени переписывает имущество жертвы

Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.

А в случае, если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог сказать, что его компьютер взломали.

"Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер... Это были бы не кой-какие расходы. Убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator (бесплатный) ", - пояснил министр.

По его словам, теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона.

"Взломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", - отметил Дубилет.

Он также предложил регистраторам активировать опцию второй фактор и выразил надежду, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения.