Е-подпись и код со смартфона: Дубилет предложил новую защиту нотариусов от рейдерства
Об этом министр правительства Дмитрий Дубилет сообщил в Facebook.
А в случае, если никакого взлома не было и регистратор сам сделал незаконное действие, он мог сказать, что его компьютер взломали.
"Для борьбы с этой проблемой государство планировало заставить регистраторов покупать какой-то сложный программно-аппаратный комплекс и устанавливать его на каждый компьютер... Это были бы не кой-какие расходы. Убедил коллег свернуть дорогостоящую программу защиты и вместо этого сделать второй фактор авторизации. Разве что вместо затрат денег на SMS-пароли я предложил Google Authentificator (бесплатный) ", - пояснил министр.
По его словам, теперь для проведения любого действия регистратору нужно будет воспользоваться не только своей электронной подписью, но и ввести код со своего смартфона.
"Взломать и компьютер, и смартфон одновременно фактически невозможно", - отметил Дубилет.
Он также предложил регистраторам активировать опцию второй фактор и выразил надежду, что вскоре Минюст сделает его обязательным для всех без исключения.
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