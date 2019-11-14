Депутат от "Слуги" Ляшенко во время заседания Рады узнала, что от ее имени внесли правку в проект бюджета. Фото

14 ноября, 2019, 15:22

Народный депутат от "Слуги народа" Анастасия Ляшенко во время рассмотрения Бюджетного кодекса узнала, что от ее имени в законопроект подана правка

Об этом сообщает Цензор.Нет

"А что там за правка 56 Ляшенко? Я что правки давала", - спрашивает у "Любы" нардепка.

"Люба" отвечает, что "вчера Арахамия договорился с Темным Рыцарем и все прошло хорошо. А сегодня, видимо, забыл, и день оказался полным сюрпризов. Так бывает, когда начинаешь общаться с мифическими персонажами".

Цензор пишет, что Арахамия признал, что часть информации, которая публикуется в анонимном Telegram-канале "Темный Рыцарь" , соответствует действительности.