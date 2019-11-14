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Espreso.tvЭкономикаДепутат от "Слуги народа" хочет создать специальный орган для регулирования рынка азартных игр

Депутат от "Слуги народа" хочет создать специальный орган для регулирования рынка азартных игр

Такая норма заложена в законопроекте Тараса Тарасенко, депутата партии "Слуга народа"

Его проект закона 2285-4 "О государственном регулировании игр на деньги в Украине" был зарегистрирован 6 ноября. Свою позицию он отстаивал в ходе круглого стола на тему "Каким быть или не быть игорному бизнесу в Украине?", организованного Украинским Институтом Будущего.

"Необходимо создавать абсолютно новый орган, который будет осуществлять контроль за деятельностью игрового бизнеса. Я понимаю, что в 2009 году игрового бизнеса у нас в стране не было, а специалистов профессиональных, которые могли бы обеспечить такой контроль, в данный момент не будет достаточно. Возможно, можно воспользоваться опытом иностранцев в таком случае, однако обеспечит ли Министерство юстиции такой надзор? Я не уверен. Поэтому считаю, что именно отдельный специализированный орган необходим для обеспечения такого надзора", - заявил депутат.

С ним, однако, не согласен эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского Института Будущего Александр Чебаненко. Он считает, что введение отдельного контролирующего органа на данном этапе будет преждевременным и создаст препятствия для качественного проведения реформы азартных игр.

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"Мы считаем, что на данном этапе функционирования этого бизнеса нужно задействовать имеющиеся, а также вновь созданные органы, как Минюст, БФР, а создание новых органов, которым предоставляются полномочия силовых, на данном этапе является преждевоеменным", - заявил Александр Чебаненко.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде для рассмотрения на текущей неделе зарегистрировано 8 проектов законов на тему легализации игрового бизнеса. Эксперты усматривают в этом желание властей провести реформу во что бы то ни стало в интересах определенных игроков.

Между тем, украинцы не поддерживают возможную легализацию азартных игр. 60% населения высказалось против. 

 

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