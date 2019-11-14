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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: 8 обстрелов, били из минометов и пулеметов

День в зоне ООС: 8 обстрелов, били из минометов и пулеметов

Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

3 обстрела наших позиций российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": возле Желобка - из стрелкового оружия и подствольных и ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Новотошковского и Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 5 вражеских обстрелов:
дважды у Каменки - с автоматических и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Песков - из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новомихайловки - из подствольных гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

Факты вражеского огня были зафиксированы неподалеку населенных пунктов Невельское, Славное, Лебединское, Новоселовка, Новотроицкое, Шумы, Хутор Вольный, Новолуганское, Пищевик, Зайцево, Новотошковское, Светлодарск, Луганское и Орехово.

  • 14 ноября войска противника обстреляли дачный поселок "Акация", в результате чего сгорел двухэтажный дом.

 

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