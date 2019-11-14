Чиновник Госдепа: кампанию по очернению Йованович вели Джулиани и коррумпированные украинцы

14 ноября, 2019, 10:26

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил, что кампанию по очернению экс-посла США в Украине Мари Йованович вели личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани и коррумпированные украинцы

Об этом он рассказал во время открытых показаний в Конгрессе по делу импичмента президента США Дональда Трампа, сообщает NBC News.

"Вы не можете продвигать принципиальные антикоррупционные действия так, чтобы не злить коррумпированных людей, - сказал Кент. - Кампания по очернению со стороны Руди Джулиани была вездесущей весной 2019 года в Fox News и в интернете и твиттер-сообществе".

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в среду раскрыл новые подробности телефонного звонка между Трампом и послом США в ЕС, который состоялся на следующий день после того, как президент Трамп поговорил с Владимиром Зеленским 25 июля.