Бюджет-2020 не предусматривает средств на сельскую медицину, жилье для военных, снижение тарифов и пенсий, - Порошенко

14 ноября, 2019, 16:02

Нынешняя власть фактически перечеркнула реформу децентрализации и деньги будут выделяться в ручном режиме, считает Порошенко

Об этом заявил Петр Порошенко в кулуарах Верховной Рады, сообщает Еспресо. TV.

"С точки зрения социальной защиты мы имеем плохую ситуацию. Все реформы, начиная с сельской медицины (на это у них денег нет), начиная от телемедицины, от которой зависит миллионы украинцев, мы ее ввести, а сегодня мы фактически перекрыли финансирование проектов, куда уже потрачено миллиарды средств. Программа строительства общежитий для военнослужащих-контрактников - сегодня мы также не видим средств на эту важную реформу. Помощь семьям с детьми третьего, четвертого ребенка - это также не является приоритетом на сегодня. Сейчас нет ни одного шага в снижении тарифов (пытаются снова обмануть людей) ", - заявил Порошенко.

Также он отметил, что уровень пенсий в первом полугодии 2020 никто не собирается повышать.