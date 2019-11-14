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Espreso.tvОбществоБомбардировщики РФ отрабатывали ракетный удар по Одессе - командующий ВМС

Бомбардировщики РФ отрабатывали ракетный удар по Одессе - командующий ВМС


фото: tsn
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе, заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко

На конференции в Одессе он уточнил, что провокационные обучения российские военные провели 10 июля текущего года, пишет Думская.

Самолеты совершили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвлекли в сторону Босфора.

Воронченко также добавил, что Россия систематически наращивает свое присутствие в акватории Черного моря.

По его словам, после аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.

На данный момент Россия строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций.

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