Бомбардировщики РФ отрабатывали ракетный удар по Одессе - командующий ВМС
14 ноября, 2019, 16:55
Российские стратегические бомбардировщики Ту-22М3 отрабатывали нанесение ракетного удара по Одессе, заявил командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко
На конференции в Одессе он уточнил, что провокационные обучения российские военные провели 10 июля текущего года, пишет Думская.
Самолеты совершили условный пуск в 60 км от Одессы, после чего отвлекли в сторону Босфора.
Воронченко также добавил, что Россия систематически наращивает свое присутствие в акватории Черного моря.
По его словам, после аннексии Крыма количество кораблей Черноморского флота РФ выросло с 34 до 49, в том числе подводных лодок - с одной до семи.
На данный момент Россия строит морскую систему обнаружения, состоящую из стационарных автоматических подводных станций.
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