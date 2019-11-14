Безус забил за сборную Украины впервые за 5 лет

14 ноября, 2019, 23:23

Гол украинского хавбека Романа Безуса в ворота национальной команды Украины, стал для футболиста первым за последние 5 лет в футболке сборной

Об этом сообщает football.ua.

Хавбек бельгийского "Гента" Роман Безус стал автором единственного гола в ворота сборной Эстонии в товарищеском матче национальной команды Украины. Для центрального полузащитника этот мяч стал пятым в карьере в футболке сборной.

Последний раз к матчу с Эстонией Безус забивал еще в марте 2014 года. Тогда 29-летний полузащитник забил гол в товарищеском поединке против команды Молдовы.