Американские прокуроры не обращались в ГПУ по делу Байдена, - Рябошапка

14 ноября, 2019, 19:15

Американские прокуроры не обращались в Генеральную прокуратуру Украины относительно содействия в производстве в отношении компании Burisma

Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка , передает Радио Свобода.

"В связи с этим производством (по компании Burisma - ред.) - нет. Я абсолютно понимаю, что мне надо делать, и какого-то давления ни от нашего президента, ни от иностранных политических лиц я не чувствую. В принципе, я здесь волен делать то, что я считаю правильным, то, что соответствует закону, а не то, чего хочет кто-то со стороны ", - сказал Рябошапка.

Он также добавил, что "у нас прекрасное сотрудничество с дипломатическим учреждением, с правоохранительными органами американской стороны".

Напомним, что по мнению оппонентов Дональда Трампа, президент США оказывал давление на украинского коллегу с целью получить компромат на своего вероятного конкурента на выборах Джо Байдена. Сын Байдена Хантер работал в 2014-19 гг на украинскую компанию Burisma.

Команда Трампа пытается доказать, что Байден-старший продвигал бизнес-интересы сына в Украине, пользуясь должностью вице-президента США. Из-за возможного давления на президента Зеленского Конгресс начал процедуру импичмента против президента Дональда Трампа. Трамп все обвинения в давлении отвергает.