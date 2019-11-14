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Espreso.tvЭкономикаАмериканская торговая палата и Совет предпринимателей при Кабмине призвали парламент не принимать законопроекты №1210 и 1210-1

Американская торговая палата и Совет предпринимателей при Кабмине призвали парламент не принимать законопроекты №1210 и 1210-1

В Совете предпринимателей назвали упомянутые изменения "налоговым террором"
Ведущие ассоциации и представительские органы украинского и международного бизнеса выступили категорически против законопроектов №1210, 1210-1, которые запланированы к рассмотрению сегодня, 14 ноября.
 
Так, Американская торговая палата призвала народных депутатов "не принимать столь существенные изменения в налоговое законодательство в нынешней редакции».
 
- Благоразумие и предсказуемость налоговой политики является одной из ключевых предпосылок экономического роста Украины. Бизнес-сообщество страны выразило существенное беспокойство по нынешней редакции законопроектов №1210 и 1210-1 и призывает Верховную Раду не рассматривать эти законодательные инициативы без значительного совершенствования - заявили в Американской торговой палате и призвали депутатов взамен продолжить экспертный диалог с бизнес-сообществом.
 
В Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины также категорически против упомянутых законопроектов.
 
- Совет предпринимателей при КМУ призывает народных депутатов не поддерживать законопроекты №1210 и №1210-1, которые включены сегодня в повестку дня Верховной Рады на первое чтение. Бизнес и экспертное сообщество неоднократно обращали внимание властей на потенциальное ухудшение состояния экономики из-за подобных налоговых нововведений, в частности внедрения практики "налогового террора" в отношении добросовестных налогоплательщиков - заявили в Совете предпринимателей при Кабинете Министров Украины .

Также в Совете предпринимателей напомнили, что один из законопроектов, запланированных к рассмотрению, №1210-1 уже был официально отозван, о чем есть соответствующая информация на официальном портале Верховной Рады.
 
Напомним, ранее против упомянутых законопроектов выступила и Европейская Бизнес Ассоциация. В официальном письме к главе профильного комитета Верховной Рады ЕВА определила 11 системных проблем законопроектов №1210, 1210-1, 1209 и 1209-1.
 
В частности в Ассоциации выступили категорически против штрафных санкций по налоговым накладным, изменений в правила трансфертного ценообразования, доначисления НДС при экспорте, отмены норм о личной ответственности налоговых инспекторов за необоснованные доначисления по налогам и сборам.
 
Кроме того, ЕВА раскритиковала кардинальное повышение акцизов на альтернативные табачные изделия, сохранение обременительной системы администрирования акцизов на топливо, увеличение ренты на добычу отдельных полезных ископаемых.
 
- Суммы налога вырастут в 4 раза и существенно увеличат себестоимость продукции. И это учитывая чрезвычайно высокую конкуренцию, в том числе со стороны Российской Федерации - заявила в письме исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.
 
Также, по заключению ЕВА, упомянутые законопроекты противоречат нормам Соглашения об ассоциации с Европейским союзом.
 

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