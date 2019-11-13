Житель Луганщины попался на попытке пронести через КПВВ 2 млн грн наличными
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.
"12 ноября 2019 года оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил совместно с военнослужащими пограничной службы на КПВВ "Станица Луганская" прекращены очередные две попытки ввоза с неподконтрольной территории значительных сумм наличных средств", - говорится в сообщении .
Во время досмотра вещей жителя Луганщины 1985 года, который пешком пересекал КПВВ из оккупированного Луганска в Станицу Луганскую в скрытом двойном дне рюкзака обнаружили 2 млн грн.
В этот же день другой 43-летний житель Луганщины попытался пронести через КПВВ с неподконтрольной территории еще 745 тыс. грн налички.
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