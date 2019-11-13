Житель Луганщины попался на попытке пронести через КПВВ 2 млн грн наличными

13 ноября, 2019, 14:14

На КПВВ в Станице Луганской правоохранители разоблачили две попытки скрытой переправки значительных денежных сумм наличными - 2 млн грн и 745 тыс. грн

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

"12 ноября 2019 года оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил совместно с военнослужащими пограничной службы на КПВВ "Станица Луганская" прекращены очередные две попытки ввоза с неподконтрольной территории значительных сумм наличных средств", - говорится в сообщении .

Во время досмотра вещей жителя Луганщины 1985 года, который пешком пересекал КПВВ из оккупированного Луганска в Станицу Луганскую в скрытом двойном дне рюкзака обнаружили 2 млн грн.

В этот же день другой 43-летний житель Луганщины попытался пронести через КПВВ с неподконтрольной территории еще 745 тыс. грн налички.