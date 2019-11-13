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Espreso.tvОбществоЗеленский приезжал в Раду, чтобы поговорить со "слугами" о рынке земли, - СМИ

Зеленский приезжал в Раду, чтобы поговорить со "слугами" о рынке земли, - СМИ


фото: president.gov.ua
В среду, 13 ноября, утром состоялось заседание фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского, где обсуждался законопроект о введении рынка земли

Об этом сообщает Лига.

"С утра в среду, 13 ноября, проходит заседание фракции Слуга народа в Раде с участием президента Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука. Главная тема для обсуждения - законопроекты о введении рынка земли. Земельная реформа стоит в повестке дня парламента на сегодня первым вопросом", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что на заседании фракции присутствовал спикер парламента Дмитрий Разумков, глава Офиса президента Андрей Богдан и первый помощник Зеленского Сергей Шефир .

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