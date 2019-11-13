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Espreso.tvОбществоЗеленский подписал указ о званиях и должностях в ВСУ, Нацгвардии и полиции

Зеленский подписал указ о званиях и должностях в ВСУ, Нацгвардии и полиции

Владимир Зеленский подписал указ о некоторых мерах по оптимизации перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского состава, и предельных воинских званий по этим должностям

Об этом сообщает сайт главы государства.

В среду, 13 ноября, был опубликован указ №845 / 2019 .

"С целью внедрения единого подхода к определению перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям", - говорится в документе.

Президент, в частности, поручил Кабинету Министров, Службе безопасности, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября представить предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий за этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.

Также в указе прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.

Кроме того, президент поручил обеспечить проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, занимающих должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.

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