Зеленский подписал указ о званиях и должностях в ВСУ, Нацгвардии и полиции
Об этом сообщает сайт главы государства.
В среду, 13 ноября, был опубликован указ №845 / 2019 .
"С целью внедрения единого подхода к определению перечней должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий по этим должностям", - говорится в документе.
Президент, в частности, поручил Кабинету Министров, Службе безопасности, Службе внешней разведки, Управлению государственной охраны и Службе судебной охраны подать до 21 ноября представить предложения по перечням должностей, подлежащих замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава, и предельных воинских (специальных) званий за этим должностям, предусмотрев уменьшение количества соответствующих должностей.
Также в указе прописано, какие воинские звания являются предельными для определенных должностей в ВСУ, Госпогранслужбе, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС, СВР и других структурах.
Кроме того, президент поручил обеспечить проведение мероприятий по определению уровня подготовки и соответствия занимаемым должностям лиц, занимающих должности, подлежащие замещению лицами высшего офицерского (начальственного) состава.
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