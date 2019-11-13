Израиль выдал США российского хакера. Ему грозит до 80 лет тюрьмы
Хакер обвиняется по целому ряду статей о компьютерном мошенничестве и отмывании денег, в американском Минюсте.
В случае признания виновным по всем пунктам, Буркову грозит до 80 лет лишения свободы.
Отмечается, что Бурков руководил сайтом Cardplanet, на котором продавались номера дебетовых и кредитных карт, похищенных преимущественно с помощью взлома компьютерных систем. Многие из этих карт принадлежали гражданам США.
Россиянин вероятно владел и другим сайтом, на котором "элитные киберпреступники" могли рекламировать украденные персональные данные, вредоносное программное обеспечение, а также услуги по отмыванию денег и компьютерного взлома.
Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.
Россиянин был задержан по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, который отбывает в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт.
Россия предлагала Израилю обменять Буркова на израильтянку Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.
Однако 12 ноября 2019 года россиянин был экстрадирован в США.
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