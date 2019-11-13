Израиль выдал США российского хакера. Ему грозит до 80 лет тюрьмы

13 ноября, 2019, 13:47

Министерство юстиции США оценило ущерб от киберпреступлений, в которых подозревают экстрадированного из Израиля россиянина Алексея Буркова, в более 20 миллионов долларов

Хакер обвиняется по целому ряду статей о компьютерном мошенничестве и отмывании денег, в американском Минюсте.

В случае признания виновным по всем пунктам, Буркову грозит до 80 лет лишения свободы.

Отмечается, что Бурков руководил сайтом Cardplanet, на котором продавались номера дебетовых и кредитных карт, похищенных преимущественно с помощью взлома компьютерных систем. Многие из этих карт принадлежали гражданам США.

Россиянин вероятно владел и другим сайтом, на котором "элитные киберпреступники" могли рекламировать украденные персональные данные, вредоносное программное обеспечение, а также услуги по отмыванию денег и компьютерного взлома.

Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Россиянин был задержан по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, который отбывает в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт.

Россия предлагала Израилю обменять Буркова на израильтянку Наама Иссахар, которая была приговорена к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.

Однако 12 ноября 2019 года россиянин был экстрадирован в США.