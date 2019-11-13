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Espreso.tvОбществоЯценюк выиграл два суда по "Стене" с Россией

Яценюк выиграл два суда по "Стене" с Россией


фото: glavred
Бывший премьер-министр Арсений Яценюк в этом году выиграл два иска о защите чести достоинства и деловой репутации в связи с публикациями о его причастности к коррупции на строительстве пограничных сооружений на российско-украинской границе

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда.

23 октября 2019 года Деснянский райсуд Киева удовлетворил иск Яценюка к гражданину Михаилу Шнайдеру. В июле 2019 года мужчина написал в Facebook: "Это свежие фото знаменитой "Стены Яценюка". Той самой стены, на сооружение которой, уже выделили более МИЛЛИАРДА ГРИВЕН. Столбы и совсем немного колючей Проволоки. Правда впечатляет, Друзья?". К публикации автор добавил изображение неизвестного происхождения, иллюстрирующие какие-то столбики с натянутой колючей проволокой, а также табличку с надписью "Внимание! Государственная граница Украины проход запрещен". Сообщение будто также распространили сайты отдельных СМИ частности - ZNAJ.UA ".

В иске говорилось, что информация является неправдивой и недостоверной и унижающей честь, достоинство и деловую репутацию Яценюка. Суд требование удовлетворил и признал информацию недостоверной и обязал опровергнуть ее таким же образом, как она была распространена.

В декабре 2018 года суд уже обязывал гражданина Шнайдера опровергнуть сообщение о том, что "Яценюк проживает на территории иностранного государства ("шикарный дом на берегу Океана"), имеет счета в иностранных банках и денежные средства на них, причастен к "аферам с госзакупками", "газовым схемам", начало проекта "Стена" с целью получения материальной выгоды, с цинизмом и наглостью предоставил предложение о внесении изменений в Конституцию Украины с целью" открытие возможностей для заработка ".

27 сентября 2019 года Винницкий городской суд также по иску Яценюка признал недостоверной информацию, которую распространила некоторая Ирина Угрюмова, а именно что Яценюк, его жена и дочери проживают за пределами Украины и являются гражданами США, что истец лишь изредка приезжает в Украину, а также, что после Майдана он получил невероятное состояние и основным объектом наживы стала стена на границе с Россией, на которую было выделено более миллиарда гривен и за пять лет нет ни "стены", ни денег, а также то, что Яценюк был неоднократно" замешан в коррупционных скандалах ".

Напомним, что в июне 2019 года антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по делу о растрате средств на проект "Стена". Обвиняемые - восемь человек. Это должностные лица Государственной пограничной службы Украины и представители бизнеса.

По версии НАБУ, имело место завышение объемов фактически выполненных работ и привлечение фиктивных предприятий обществ для вывода средств в наличные средств. Сумма, нанесенного государству ущерба, по данным экспертиз, составляла 16,7 млн грн.

По информации СМИ, завершить строительство обещают в 2021 году, в настоящее время выполнено 30% работ. "Стена" должна обойтись государству в 4 миллиарда гривен.

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