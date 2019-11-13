Военную технику на базе КрАЗов приняли на вооружение ВСУ

13 ноября, 2019, 13:52

Среди 33 единиц образцов ВВТ, принятых на вооружение ВСУ в этом году, есть и техника военного назначения общего или собственного производства ЧАО "АвтоКрАЗ"

Это, в частности, реактивная система залпового огня "Верба", станция контрбатарейной борьбы 1Л220УК "Зоопарк-3", комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А", кран автомобильный КТА-25, экскаватор одноковшовый гидравлический ЭОВ-4421, седельный тягач КрАЗ- 6510, специальная аппаратная СА-РСО. Принятию на вооружение предшествовал ряд предварительных заводских, определяющих ведомственных и государственных испытаний.

Статистика по принятию на вооружение образцов техники во время брифинга в Информагентстве МО Украины озвучил начальник управления ВТП и формирования ДОЗ Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники В. Шостак.

Полноприводный седельный тягач КрАЗ-6510 с колесной формулой 6х6 (исполнитель ЗАО "АвтоКрАЗ")

Автомобиль-тягач седельный КрАЗ-6510 компоновки "кабина над двигателем" высокой проходимости предназначен для перевозки различных грузов всеми видами дорог и бездорожью. Основные его отличия от остальных тягачей КрАЗ - бескапотных кабина с местом для отдыха, двигатель мощностью 460 л.с., коробка - автомат, лебедка с гидроприводом и седельно-сцепное устройство с тремя степенями свободы под шкворень 3,5 ".

Станция контрбатарейной борьбы 1Л220УК "Зоопарк-3" (совместно с ГП "Искра")

"Зоопарк-3" определяет вражеские пушки за десятки километров. 1Л220УК благодаря мощной антенной решетке, которая работает в микроволновом диапазоне, распознает снаряды, летящие со стороны противника, а мощная цифровая система выстраивает траектории их полетов. Составными частями контрбатарейного радара стали полноприводный седельный тягач-суперваговоз КрАЗ-6446, двухосный полуприцеп КрАЗ-Н251Н2 и машина управления на базе автомобильного шасси КрАЗ-6322 колесной формулы 6 × 6.

Комплекс автоматизированного управления огнем артиллерии "Оболонь-А" (совместно с ГП "Львовский государственный завод" Лорта").

Комплекс "Оболонь-А" представляет собой автоматизированную систему управления нового поколения и высокоинтеллектуального уровня. Она позволяет в автоматическом режиме осуществлять планирование огня, передачу целеуказания каждому огневому средству, развертывание боевых машин с марша и открытие огня за несколько секунд. Штабная машина комплекса (кузов-фургон) ОБШ302 базируется на шасси КрАЗ-5233НЕ. Специзделие по сути является рабочим помещением для личного состава, в котором (и в кунге, и в кабине) разместится функциональная аппаратура.

РСЗО "Ивушка" (совместно с ГП "ХКБМ")

Украинская реактивная система залпового огня. Управление огнем, прицеливание и перезарядки осуществляются в автоматическом режиме из кабины, без непосредственного вмешательства расчета в ее работу. Боекомплект состоит из 40 единиц 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Перезарядка полного комплекта из 40 ракет осуществляется в течение 10 минут механизированным способом. Для этого разработана транспортно-заряжающая машина. В составе комплекса ракетная установка на базе шасси КрАЗ-63221 с двухрядной, четырехдверной кабиной и транспортно-заряжающая машина на базе шасси КрАЗ- 6322.

Автокран КТА-25 (совместно с ООО "ПКФ ДЗАК")

Кран смонтирован на шасси КрАЗ-6322. Крановые установки на шасси КрАЗ обладают рядом преимуществ: высокой несущей способностью автомобильного шасси, проходимость и устойчивость, экономичность, простоту и надежность, высокую грузоподъемность.

Экскаватор одноковшовый гидравлический ЭОВ-4421 (совместно с ООО "ПКФ ДЗАК")

Смонтированный на шасси КрАЗ-63221, предназначен для механизации земляных работ и погрузочно-разгрузочных при ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. Он используется для копания траншей и котлованов в грунтах 1 - 4 категорий без рыхления, в мерзлых грунтах после их предварительного рыхления. Наличие крюковой подвески позволяет поднимать, опускать и перемещать различные грузы.

В предыдущие годы уже принятый на вооружение ВСУ ряд техники военного назначения отечественного производителя - "АвтоКрАЗ". Это, в частности, землеройная машина ПЗМ-3 на шасси КрАЗ-5233НЕ, автотопливозаправщик АЦ-12 на шасси КрАЗ - 63221, семейства КрАЗ-6322 (6х6) и КрАЗ-5233ВЕ (4х4).

"АвтоКрАЗ" готов в полном объеме обеспечить военные подразделения ВС Украины необходимой современной отечественной техникой. "КрАЗ" может поставить автомобили-вездеходы колесных формул 4х4 и 6х6, бронированную технику, а также различную боевую спецтехнику, изготовленную на базе КрАЗ.