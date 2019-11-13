Владельцы земельных паев требуют от Верховной Рады отмены моратория на продажу с/х земли

13 ноября, 2019, 10:15

На митинг под стены Верховной Рады пришли несколько тысяч митингующих

Несколько тысяч владельцев земельных паев, аграриев и представителей местной власти пришли под Верховную Раду с лозунгами "Нет черному рынку земли", "Хватит откладывать реформы земли", "За свободный рынок земли!" Люди требуют отменить мораторий и дать им право свободно распоряжаться своей землей.

"Мы не должны жить по каким-то крепостными правам, когда за меня будут распоряжаться моими землями, будут распоряжаться моей частной собственностью", - заявил со сценки пайщик Олег Власенко.

По мнению митингующих, уже давно пришло время завершить земельную реформу, которая затянулась на 18 лет. Они утверждают, рынок земли действительно существует, но покрывается серыми и черными схемами. И если не создать прозрачной и подконтрольной продажи земель, то их будут разворовывать и дальше. По подсчетам организаторов митинга, за последние 3 года государственных и коммунальных земель уменьшилось на 10 процентов - это более 460 тысяч гектаров.

"Не секрет, что сельскохозяйственная земля покупается и продается. Есть сотни, а то и тысячи объявлений в том же Интернете. В каждом селе есть люди, которые знают, кто скупает паи и по каким схемам", - рассказывает генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластён.

"Установление свободного рынка земли позволит Украине получить в следующие 10 лет около 85 млрд долларов экономического эффекта. Цена на землю также будет расти - с 1000 долларов до 5500 долларов. Стоимость аренды также будет расти. И каждый украинский землевладелец сможет почувствовать эффект от земельной реформы", - добавляет Председатель "Ассоциации свободных землевладельцев"Дмитрий Ливч.

На акции присутствовали и фермеры. Говорят, что свободный рынок земли - это дополнительная гарантия для успешного развития их хозяйств и новые инвестиции в украинские черноземы.

"Возможность заниматься животноводством на арендованной земле практически сведена к нулю. А если дать людям возможность покупать землю, то это создаст хорошие условия для становления хорошего класса средних фермеров", - говорит фермер из Дрогобыча Дмитрий Огнев.

Акция завершилась мирно, провокаций не было.