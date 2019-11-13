 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВладельцы земельных паев требуют от Верховной Рады отмены моратория на продажу с/х земли

Владельцы земельных паев требуют от Верховной Рады отмены моратория на продажу с/х земли

На митинг под стены Верховной Рады пришли несколько тысяч митингующих

Несколько тысяч владельцев земельных паев, аграриев и представителей местной власти пришли под Верховную Раду с лозунгами "Нет черному рынку земли", "Хватит откладывать реформы земли", "За свободный рынок земли!" Люди требуют отменить мораторий и дать  им право свободно распоряжаться своей землей.

"Мы не должны жить по каким-то крепостными правам, когда за меня будут распоряжаться моими землями, будут распоряжаться моей частной собственностью", - заявил со сценки пайщик Олег Власенко.

По мнению митингующих, уже давно пришло время завершить земельную реформу, которая затянулась на 18 лет. Они утверждают, рынок земли действительно существует, но покрывается серыми и черными схемами. И если не создать прозрачной и подконтрольной продажи земель, то их будут разворовывать и дальше. По подсчетам организаторов митинга, за последние 3 года государственных и коммунальных земель уменьшилось на 10 процентов - это более 460 тысяч гектаров.

"Не секрет, что сельскохозяйственная земля покупается и продается. Есть сотни, а то и тысячи объявлений в том же Интернете. В каждом селе есть люди, которые знают, кто скупает паи и по каким схемам", - рассказывает генеральный директор Ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Роман Сластён.

"Установление свободного рынка земли позволит Украине получить в следующие 10 лет около 85 млрд долларов экономического эффекта. Цена на землю также будет расти - с 1000 долларов до 5500 долларов. Стоимость аренды также будет расти. И каждый украинский землевладелец сможет почувствовать эффект от земельной реформы", - добавляет Председатель "Ассоциации свободных землевладельцев"Дмитрий Ливч.

На акции присутствовали и фермеры. Говорят, что свободный рынок земли - это дополнительная гарантия для успешного развития их хозяйств и новые инвестиции в украинские черноземы.

"Возможность заниматься животноводством на арендованной земле практически сведена к нулю. А если дать людям возможность покупать землю, то это создаст хорошие условия для становления хорошего класса средних фермеров", - говорит фермер из Дрогобыча Дмитрий Огнев.

Акция завершилась мирно, провокаций не было.

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

12 ноября, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать