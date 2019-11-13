Вакарчук отреагировал на голосование по закону о земле

13 ноября, 2019, 17:22

Об этом он написал в Facebook.

"Земельная реформа должна защищать права, в первую очередь, селян, представителей малого и среднего фермерства в Украине. Позиция "любая реформа лучше, чем ее отсутствие" - вот это популизм. Самое страшное, что может произойти - когда реформа приведет к тому, что земля окажется в нескольких руках, как это произошло после приватизации 90-х", - написал Вакарчук.

Он добавил, что реформу необходимо обсуждать и второе чтение должно все исправить.

"Эта реформа требует основательного и всестороннего обсуждения. Вначале, когда вносился первый вариант законопроекта, была одна идея. Но с каждым новым заявлением президента вносились новые правки, и сейчас имеем вариант законопроекта, который невозможно обсуждать. Мы предлагали продолжить обсуждение перед первым чтением. До второго чтения есть время, и, я надеюсь, не с пресс-конференции или через обращение к народу, а в работе в комитете, во фракциях, в парламенте будут добавляться предложения к закону. Очень важно, чтобы второе чтение показало зрелость украинского общества", - написал нардеп.

Вакарчук уточнил позицию Голоса по закону.

"Подчеркиваю, что позиция нашей фракции кардинально отличается от тех, кто любой ценой хочет замолчать и заговорить этот вопрос, чтобы он вообще не стоял на повестке дня. Инициаторы голосования за этот закон объединили в своем нежелании не голосовать за этот закон и тех, кто выступает за рынок земли, и тех, кто популистски и безответственно говорит, что его вообще никогда нельзя открывать", - говорится в заметке.