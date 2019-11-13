В Украине должна быть свобода слова, - Княжицкий об идее "слуг народа" наказывать за "дезинформацию"

13 ноября, 2019, 21:10

Любые попытки ограничить свободу слова в Украине должны настораживать

Об этом в эфире программы "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV рассказал народный депутат от фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

Княжицкий прокомментировал концепцию нового законопроекта о работе медиа, который предложила фракция "Слуга народа".

"Они предлагают объединить все законы в один медийный кодекс. Я поставил вопрос на этой презентации концепции: а чего нам еще не хватает, то есть зачем этот закон? Там есть огромная статья о дезинформации. Что это такое, как оно определяется, и меня это честно говоря пугает. Когда мы вводим ограничения для иностранных вещателей, то я считаю, что это оправдано. Но это не может касаться национальных СМИ, потому что в Украине должна быть свобода слова", - сказал Княжицкий.

По его словам, любые попытки ограничить свободу слова в Украине должны настораживать. В таком случае может идти речь о шагах от Европейского Союза.

"Авторы концепции из фракции "Слуги народа" говорят, что будут ее дорабатывать. Что ж, посмотрим, мы голосуем не за концепции, а за законы", - добавил Княжицкий.