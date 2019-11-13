В Туркменистане ударников труда обязали самим себе покупать подарки

13 ноября, 2019, 18:11

Власти Туркменистана поручили ударникам сельхоза купить себе 43-дюймовые телевизоры, которые им вручили на празднике урожая от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова

Об этом рассказал корреспондент Радио Азатлык.

При этом тем, кто не может позволить себе новую технику учитывая финансовое состояние, власти разрешили принести на праздник свои старые телевизоры, однако обязательно обернуть их в блестящую упаковочную бумагу.

Также сообщается, что в рамках подготовки к празднику бюджетникам ради телетрансляции пришлось целую неделю мыть овощи и фрукты, складывая их в красивые коробки, а также отмыть задействованную в мероприятии сельхозтехнику и закрасить на ней все царапины.