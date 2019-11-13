 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Туркменистане ударников труда обязали самим себе покупать подарки

В Туркменистане ударников труда обязали самим себе покупать подарки

Власти Туркменистана поручили ударникам сельхоза купить себе 43-дюймовые телевизоры, которые им вручили на празднике урожая от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова

Об этом рассказал корреспондент Радио Азатлык.

При этом тем, кто не может позволить себе новую технику учитывая финансовое состояние, власти разрешили принести на праздник свои старые телевизоры, однако обязательно обернуть их в блестящую упаковочную бумагу.

Также сообщается, что в рамках подготовки к празднику бюджетникам ради телетрансляции пришлось целую неделю мыть овощи и фрукты, складывая их в красивые коробки, а также отмыть задействованную в мероприятии сельхозтехнику и закрасить на ней все царапины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать