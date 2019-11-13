В Святошинском районе Киева фура сбила пенсионерку, поехала дальше, а потом вернулась

13 ноября, 2019, 14:36

Инцидент произошел на улице Зодчих

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Водитель фуры сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и уехал. За несколько километров его остановили очевидцы события и объяснили, что он натворил, на что тот сообщил, что не заметил женщину.

Поняв, что случилось, водитель многотонника вернулся на место трагедии.

По предварительной информации, мужчина трезв. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства смертельного ДТП

Отмечается, что женщина шла по регулируемому пешеходному переходу и для нее уже загорелся красный сигнал светофора.