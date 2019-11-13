 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ Святошинском районе Киева фура сбила пенсионерку, поехала дальше, а потом вернулась

В Святошинском районе Киева фура сбила пенсионерку, поехала дальше, а потом вернулась

Инцидент произошел на улице Зодчих

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Водитель фуры сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе, и уехал. За несколько километров его остановили очевидцы события и объяснили, что он натворил, на что тот сообщил, что не заметил женщину.

Поняв, что случилось, водитель многотонника вернулся на место трагедии.

По предварительной информации, мужчина трезв. На месте работают следователи, выясняют обстоятельства смертельного ДТП

Отмечается, что женщина шла по регулируемому пешеходному переходу и для нее уже загорелся красный сигнал светофора.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать