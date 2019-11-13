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Espreso.tvОбществоВ Словакии при столкновении автобуса и грузовика погибли 13 человек

В Словакии при столкновении автобуса и грузовика погибли 13 человек


фото: Facebook/Polícia Slovenskej republiky
В среду, 13 ноября, в Словакии в результате ДТП погибли по меньшей мере 13 человек

Как сообщает Novy Cas, автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем на трассе недалеко от города Нитра.

По последним данным, в результате столкновения около 20 человек получили ранения, 13 человек погибли.

Местные власти допускает, что количество пострадавших и погибших может увеличиться.

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