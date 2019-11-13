В Марганце пицца помогла разыскать вора
Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.
Зная, что недавно из машины была похищена пицца, полицейские ювенальной превенции вышли на след подозреваемого. Злоумышленник скрывался в одном из сел Томаковского района, в дачном кооперативе. Им оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый.
Правоохранители изъяли у него две автомагнитолы и один ящик с пиццей, которые вернули владельцам.
Как известно, мужчина выбирал автомобили, припаркованные у подъездов многоэтажек, взламывал замки и похищал автомагнитолы, аккумуляторы и любые ценные вещи. Преступник обоснованно подозревается в трех эпизодах преступлений.
12 ноября следователь по согласованию с местной прокуратурой мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.
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