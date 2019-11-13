В Марганце пицца помогла разыскать вора

13 ноября, 2019, 17:17

Во время совершения очередного преступления мужчина наткнулся в автомобиле на два ящика с пиццей. Самостоятельно съесть такое количество готовой продукции вор не смог, поэтому решил угостить на улице бомжей

Об этом сообщает официальный сайт Нацполиции.

Зная, что недавно из машины была похищена пицца, полицейские ювенальной превенции вышли на след подозреваемого. Злоумышленник скрывался в одном из сел Томаковского района, в дачном кооперативе. Им оказался 29-летний местный житель, ранее не судимый.

Правоохранители изъяли у него две автомагнитолы и один ящик с пиццей, которые вернули владельцам.

Как известно, мужчина выбирал автомобили, припаркованные у подъездов многоэтажек, взламывал замки и похищал автомагнитолы, аккумуляторы и любые ценные вещи. Преступник обоснованно подозревается в трех эпизодах преступлений.

12 ноября следователь по согласованию с местной прокуратурой мужчине объявили подозрение по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до трех лет.