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Espreso.tvОбществоВ Киеве на улице Владимирской на неделю ограничили движение

В Киеве на улице Владимирской на неделю ограничили движение


фото: ye.ua
С 13 по 20 ноября на улице Владимирской ограничили движение в связи с ремонтными работами

Об этом "Киевавтодор" сообщает в facebook.

Отмечается, что из-за аварийной просадки на участке ул. Владимирской от станции метро "Золотые ворота" до Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченко делают ремонт покрытия из брусчатки.

На период выполнения работ движение транспорта частично ограничено в обоих направлениях.

 

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