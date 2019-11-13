В Конгрессе начались открытые слушания по делу импичмента Трампа (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
13 ноября, 2019, 18:05
В Конгрессе США начались первые открытые для прессы показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа
Представитель демократов Адам Шифф, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей, открыл слушания в зале, полностью заполненном журналистами, конгрессменами и представителями общественности.
В среду перед законодателями выступают двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.
В прямом эфире, который будут транслировать американские телеканалы, они дадут показания о том, совершал ли президент США неправомерное давление на украинскую власть с целью заставить начать расследование против своего главного политического оппонента Джо Байдена.
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