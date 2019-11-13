13 ноября, 2019, 18:05

В Конгрессе США начались первые открытые для прессы показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа

Представитель демократов Адам Шифф, глава комитета по вопросам разведки Палаты представителей, открыл слушания в зале, полностью заполненном журналистами, конгрессменами и представителями общественности.

В среду перед законодателями выступают двое свидетелей - временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам Джордж Кент.

В прямом эфире, который будут транслировать американские телеканалы, они дадут показания о том, совершал ли президент США неправомерное давление на украинскую власть с целью заставить начать расследование против своего главного политического оппонента Джо Байдена.