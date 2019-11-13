В четверг в Испании будет сыпать снег, а в Украине до +19, - синоптик Диденко

13 ноября, 2019, 12:15

В четверг, 14 ноября, осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и в Прикарпатье вероятный дождь

Об этом передает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Пока у нас царит антициклоническая погода, то есть, без осадков, южную часть Европы в результате деятельности активных циклонов периодически заливает. А завтра даже будет сыпать снег в Испании. ... В Украине завтра - снова антициклон", - рассказала Диденко.

Отмечается, что 14 ноября осадков не ожидается, разве что на Закарпатье и в Прикарпатье вероятный дождь. Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым до сильного.

Температура воздуха будет высока: днем 8 + 12 градусов, на юге и западе + 13 + 19 градусов.