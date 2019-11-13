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Espreso.tvМирВ Боливии возобновились столкновения сторонников и противников свергнутого президента Моралеса

В Боливии возобновились столкновения сторонников и противников свергнутого президента Моралеса


фото: reuters
В столице Боливии Ла-Пас возобновились столкновения между противниками и сторонниками экс-президента Эво Моралеса, вынужденного покинуть страну на фоне протестов против фальсификации президентских выборов

Об этом сообщает Sky News.

"Столкновения возобновились на улицах столицы Боливии после того, как лидер оппозиции в Сенате объявила себя временным президентом государства", - говорится в сообщении.

Разъяренные сторонники Моралеса требуют отставки Аньеса. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу.

Военные самолеты-истребители были замечены в небе над столицей Боливии Ла-Пас.

Ранее сообщалось, что второй заместитель председателя Палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес, которая представляла оппозиционные силы, провозгласила себя главой государства на переходный период.

Позже Многонациональный конституционный суд страны подтвердил законность перехода к ней президентских полномочий.

Власти США тоже признала оппозиционного сенатора временным президентом Боливии.

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