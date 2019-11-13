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Espreso.tvОбществоВ Боливии оппозиционный сенатор Жанин Аньезе провозгласила себя и.о. президента

В Боливии оппозиционный сенатор Жанин Аньезе провозгласила себя и.о. президента


фото: reuters
Второй заместитель главы Палаты сенаторов Боливии, оппозиционный политик Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, объявила себя президентом на переходный период, после того как парламент не смог собрать кворум, необходимый, чтобы выбрать возможного преемника Эво Моралеса

Об этом сообщает DW .

По словам 52-летней Аньес, конституция позволяет ей временно занять пост главы государства после отставки президента, вице-президента и спикеров.

Новые выборы главы государства должны быть проведены в 90-дневный срок.

Второй заместитель главы Палаты сенаторов Боливии рассказал, что Аньес займет пост президента на переходный период.

  • Напомним, глава государства Эво Моралес ушел в отставку и получил убежище в Мексике. Свержение Моралеса произошло вследствие массовых выступлений оппозиции против манипуляций с подсчетом голосов на выборах президента Боливии, после которых страну охватили акции протеста.
  • Вслед за ним свои посты покинули вице-президент Альваро Гарсиа-Линера, главы обеих палат парламента страны, а также ряд министров, их заместителей и губернаторов.
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