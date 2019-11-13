В Боливии оппозиционный сенатор Жанин Аньезе провозгласила себя и.о. президента

13 ноября, 2019, 09:53



фото: reuters

Второй заместитель главы Палаты сенаторов Боливии, оппозиционный политик Жанин Аньес во вторник, 12 ноября, объявила себя президентом на переходный период, после того как парламент не смог собрать кворум, необходимый, чтобы выбрать возможного преемника Эво Моралеса