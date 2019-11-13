Украинский говядину впервые экспортировали в Китай

13 ноября, 2019, 15:04

Первая партия отечественной говядины отправлена из Украины в КНР

Об этом сообщила вр. и. о. председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контроля в Украине. Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - отметила Шевченко.

По ее словам, в настоящее время первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР.

Она добавила, что украинская делегация, которая вскоре будет в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов.