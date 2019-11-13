 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоУкраинский говядину впервые экспортировали в Китай

Украинский говядину впервые экспортировали в Китай


фото: transsibinfo
Первая партия отечественной говядины отправлена из Украины в КНР

Об этом сообщила вр. и. о. председателя Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко, передает пресс-служба ведомства.

"Мы долго шли к тому, чтобы открыть китайский рынок для украинской говядины. Обе стороны сделали большой объем работы, провели множество встреч и переговоров. Китайские коллеги провели инспектирование наших предприятий и аудит государственной системы контроля в Украине. Результатами этого стало согласование международного ветеринарного сертификата на экспорт замороженной говядины в Китай и утверждение перечня украинских компаний, которые могут поставлять эту продукцию в КНР", - отметила Шевченко.

По ее словам, в настоящее время первая партия замороженной говядины сформирована и отправлена в КНР.

Она добавила, что украинская делегация, которая вскоре будет в КНР, сможет убедиться, что украинская говядина уже на прилавках китайских магазинов.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать