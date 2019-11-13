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Espreso.tvОбществоТрамп пересекался с Фруманом и Парнасом не менее 10 раз, - CNN

Трамп пересекался с Фруманом и Парнасом не менее 10 раз, - CNN

Президент США Дональд Трамп имел не менее 10 встреч с Львом Парнасом и Игорем Фруманом, которых обвиняют в заговоре с целью привлечения средств неизвестного бизнесмена из РФ на финансирование избирательной кампании Трампа

Об этом сообщает CNN.

Расследователи с CNN нашли VIP-фотографии с марта 2014 года по декабрь 2018 во время президентской кампании, факты встречи на мероприятиях по сбору немалых пожертвований, персонального ужина с президентом, а также во время празднования Хануки в Белом доме с президентом, вице-президентом Пенсом и Джулиани.

Расследователи проанализировали фото из соцсетей и онлайн-ресурсов и пришли к выводу, что Трамп пересекался с Фруманом и Парнасом не менее 10 раз. В семи случаях Трамп позировал для фотографий с Фруманом или Парнасом.

10 октября в США арестовали выходцев из бывшего СССР Парнаса и Фрумана, которые являются партнерами Руди Джулиани (адвоката Трампа), за нарушение избирательного законодательства.

Они длительное время помогали Джулиани собрать компромат на оппонента Трампа, кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, чей сын, Хантер Байден, был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma.

В 2018 году Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким нынешним и бывшим украинским топ-прокурорам для обсуждения дела сына Джо Байдена.

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