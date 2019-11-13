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Espreso.tvОбществоТеплое платье как основа зимнего гардероба

Теплое платье как основа зимнего гардероба

Теплое платье - отличный вариант ежедневной одежды в холодное время года. В чем же его преимущества?

Платье решает проблему целостного образа. Вам не нужно тратить время, пытаясь скомбинировать низ с верхом. Главное - правильно подобрать обувь и аксессуары.

Платье - это женственно и элегантно. Если платье хорошо сидит на фигуре и подходит по цвету, вы просто не можете выглядеть плохо.

Хорошо пошитое платье из качественной ткани - прекрасная альтернатива классическому деловому костюму. Оно подчеркнет вашу индивидуальность и чувство стиля и вместе с тем - будет выглядеть очень презентабельно.

Платье на подкладке, сшитое из натуральной шерсти, греет не хуже, чем несколько слоев одежды. Даже в холодный зимний день вы можете оставаться женственной и утонченной, не жертвуя при этом комфортом

Где же купить идеальное теплое платье? Советуем обратить внимание на украинский бренд женской одежды Letter K.

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Бренд Letter K существует уже более 5 лет. Его основатели сначала фокусировались на создании сугубо деловых платьев, однако со временем пришли к концепции базового платья - универсальной одежды для любых ситуаций. Ведь нет такого стиля, в котором бы не ценились качественные базовые вещи.

Минималистичные модели, классические силуэты, отсутствие лишних деталей делают платья Letter K прекрасной базой для любого образа - как повседневного, так и праздничного. В таком платье вы можете выступить на конференции или пойти на деловую встречу. А можете добавить украшения и вечерний макияж и пойти в театр, ресторан или на свидание. В обеих ситуациях вы будете выглядеть потрясающе.

Базовые платья - это не обязательно нейтральные и приглушенные цвета. В коллекциях Letter K вы встретите как классические деловые оттенки - темно-синий, серый, черный, коричневый, так и насыщенные - зеленый, красный, голубой, или пастельные - фиолетовый, бежевый, молочный.

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Большинство платьев из осенне-зимней коллекции Letter K пошиты из натуральной шерсти, поэтому очень теплые. Отдельно контролируется качество пошива. Каждое платье выглядит изнутри так же аккуратно, как и снаружи.

В Letter K вы найдете платье на любой вкус и тип фигуры. Cтрогие футляры, свободные прямые и полуприталенные фасоны, А-силуэты или воздушный клеш - вы можете выбрать фасон, в котором будет комфортно лично вам.

Выбрать и купить платье Letter K можно в шоуруме на Антоновича, 84. Также есть возможность заказать платье в интернет-магазине бренда letterk.com.ua, или связавшись с его работниками через соцсети (FB, Instagram).

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