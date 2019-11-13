Телеканал HBO планирует возродить сериал "Друзья" - СМИ
13 ноября, 2019, 10:25
Шесть главных актеров сериала "Друзья" и создатели комедии NBC с Warner Bros. TV ведут переговоры о воссоединении на HBO Max
Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о воссоединении, в котором примут участие Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБланк, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, а также создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.
Источники предупреждают, что сделка еще далека от завершения, но предварительное согласие на съемки дали все главные герои сериала.
HBO Max и продюсеры WBTV отказались от комментариев.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-