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Espreso.tvОбществоТелеканал HBO планирует возродить сериал "Друзья" - СМИ

Телеканал HBO планирует возродить сериал "Друзья" - СМИ

Шесть главных актеров сериала "Друзья" и создатели комедии NBC с Warner Bros. TV ведут переговоры о воссоединении на HBO Max

Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в настоящее время ведутся переговоры о воссоединении, в котором примут участие Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт ЛеБланк, Мэттью Перри и Дэвид Швиммер, а также создатели сериала Дэвид Крейн и Марта Кауфман.

Источники предупреждают, что сделка еще далека от завершения, но предварительное согласие на съемки дали все главные герои сериала.

HBO Max и продюсеры WBTV отказались от комментариев.

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