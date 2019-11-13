Сутки в зоне ООС: 15 обстрелов, ранены двое бойцов

13 ноября, 2019, 07:26

Во вторник, 12 ноября, российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

Сутки в зоне ООС: 15 обстрелов, ранены два бойцов

Во вторник, 12 ноября, российские оккупанты 15 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала суток 13 ноября захватчики один раз обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты обстреляли Объединенные силы у Песков из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Славного, Березовой и Красногоровки - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды вблизи Марьинки - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, у Тарамчука - из СПГ и подствольных гранатометов, неподалеку пищевики - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские террористы стреляли у Хутора Свободного из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, дважды в районе Золотого (за пределами участка разведения) - из СПГ и автоматических гранатометов вблизи Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, у Троицкого - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

С начала суток 13 ноября захватчики один раз обстреляли украинские позиции неподалеку Новотошковского из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Потерь вследствие этого обстрела не зафиксировано.