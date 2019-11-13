Суд выпустил из тюрьмы организатора "убийства" Бабченко

13 ноября, 2019, 20:11

Суд освободил из тюрьмы предпринимателя Бориса Германа, осужденного за организацию "убийства" журналиста Аркадия Бабченко

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Марьяна Гайовская, передает "Украинская правда" .

"Суд удовлетворил его (Германа, - ред.) апелляционную жалобу. Освободил от дальнейшего отбывания наказания в связи с состоянием здоровья", - сказала Гайовская.

По ее словам решение об освобождении Германа из тюрьмы принял 13 ноября Киевский апелляционный суд. Прокуратура была против освобождения. Сейчас прокуратура не получила полного решения суда, не видела его мотивацию, поэтому не может сказать, будет ли обжаловать решение.

Постановление вступает в силу с момента провозглашения, даже если будет подана апелляция.

Напомним, что дело рассматривалось в закрытом режиме - раньше так решил суд, ссылаясь на то, что приговор Герману тоже объявляли на закрытом заседании. Адвокат Германа Дмитрий Пурлинский отказался по телефону комментировать решение суда.