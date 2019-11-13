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Espreso.tvМирСША признали оппозиционного сенатора временным президентом Боливии

США признали оппозиционного сенатора временным президентом Боливии


фото: reuters
Власти США признали сенатора парламента Боливии Жанин Аньес исполняющим обязанности президента

Об этом у себя в Twitter заявил и.о. помощника главы Госдепартамента Майкл Козак.

"Исполняющая обязанности главы Сената Аньес приняла на себя обязанности временного конституционного президента Боливии. Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с ней и другой гражданской властью Боливии", - написал он.

При этом Козак отметил, что США как можно скорее ожидают от боливийской власти "свободных и справедливых выборов в соответствии с конституцией".

Ранее сообщалось, что второй заместитель главы Палаты сенаторов Боливии Жанин Аньес, которая представляла оппозиционные силы, провозгласила себя главой государства на переходный период.

Позже Многонациональный конституционный суд страны подтвердил законность перехода к ней президентских полномочий.

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