Смогут путешествовать по Украине: правительство заложило в бюджет 500 млн на "мобильность" школьников
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook.
"Впервые в госбюджет мы закладываем 500 млн грн на уникальную программу - "мобильность" школьников. Это значит, что уже в следующем году 100 000 украинских школьников смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства. Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине ", - заявил Гончарук.
Отмечается, что в эту программу привлекут и детей с временно оккупированных территорий Украины.
По словам премьера, сейчас школьники пользуются лишь отдельными льготами, программа взамен предоставит возможность путешествовать совершенно бесплатно.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-