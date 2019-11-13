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Espreso.tvОбществоСмогут путешествовать по Украине: правительство заложило в бюджет 500 млн на "мобильность" школьников

Смогут путешествовать по Украине: правительство заложило в бюджет 500 млн на "мобильность" школьников

Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил в Facebook.

"Впервые в госбюджет мы закладываем 500 млн грн на уникальную программу - "мобильность" школьников. Это значит, что уже в следующем году 100 000 украинских школьников смогут путешествовать по Украине, глубже изучать культуру и особенности своей страны за счет государства. Каждая пятая украинская школа в рамках учебной программы будет отправлять своих учеников в путешествие по Украине ", - заявил Гончарук.

Отмечается, что в эту программу привлекут и детей с временно оккупированных территорий Украины.

По словам премьера, сейчас школьники пользуются лишь отдельными льготами, программа взамен предоставит возможность путешествовать совершенно бесплатно.

 

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