Смогут обращаться за стипендиями: у Зеленского хотят создать фонд для одаренных детей из Крыма

13 ноября, 2019, 15:53

Представительство Президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым инициирует создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на полуострове

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает пресс-лужба Офиса президента в Facebook.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые живут на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив по Крыму", - отметила Ташева.

По ее словам, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула Ташева.