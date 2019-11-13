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Espreso.tvОбществоСмогут обращаться за стипендиями: у Зеленского хотят создать фонд для одаренных детей из Крыма

Смогут обращаться за стипендиями: у Зеленского хотят создать фонд для одаренных детей из Крыма


фото: president.gov.ua
Представительство Президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым инициирует создание фонда для поддержки одаренных детей, проживающих на полуострове

Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает пресс-лужба Офиса президента в Facebook.

"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые живут на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив по Крыму", - отметила Ташева.

По ее словам, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.

"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула Ташева.

 

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