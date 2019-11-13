Смогут обращаться за стипендиями: у Зеленского хотят создать фонд для одаренных детей из Крыма
Об этом заявила заместитель постоянного представителя Президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает пресс-лужба Офиса президента в Facebook.
"Для нас важно сотрудничество с людьми, которые живут на полуострове, и людьми, которые переехали из Крыма. Мы будем говорить о создании фонда как для одаренных детей, так и для культурных и образовательных инициатив по Крыму", - отметила Ташева.
По ее словам, уже проведен ряд консультаций с представителями органов власти Украины и международными донорами по созданию такого фонда.
"Любой ребенок, который является талантливым и проживает на оккупированной территории, сможет обратиться за стипендией на обучение и получить качественное образование в Украине", - подчеркнула Ташева.
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