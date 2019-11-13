Шевченко рассказал, как скандал в матче "Шахтер" - "Динамо" повлиял на сборную Украины

13 ноября, 2019, 17:05

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отреагировал на расистский скандал в матче "Шахтер" - "Динамо"

Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Эстонии, сообщает Еспресо.TV .

По словам тренера, ему было приятно, как футболисты "Динамо" отреагировали на расистские выкрики в адрес игрока "Шахтера" Тайсона. Динамовцы бросились успокаивать бразильца, который не сдержал эмоций на поле - показал неприличный жест в адрес болельщиков киевского клуба, получил красную карточку и расплакался на поле.

"Было приятно видеть, как игроки "Динамо" отреагировали на проявления расизма во время матча с "Шахтером". Должен сказать, что расизму нет места в украинском футболе и в любом футболе. Мы должны объединиться для борьбы с этой проблемой", - сказал Шевченко, который убежден, что инцидент в матче чемпионата Украины не повлияет на атмосферу в национальной команде.

Сборная Украину 14 ноября во Запорожье встретится в товарищеском матче с Эстонией, а 17 ноября в Белграде сыграет заключительный матч отбора Евро-2020 против Сербии.