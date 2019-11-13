Шевченко рассказал, как скандал в матче "Шахтер" - "Динамо" повлиял на сборную Украины
Об этом Шевченко заявил на пресс-конференции перед товарищеским матчем против Эстонии, сообщает Еспресо.TV .
По словам тренера, ему было приятно, как футболисты "Динамо" отреагировали на расистские выкрики в адрес игрока "Шахтера" Тайсона. Динамовцы бросились успокаивать бразильца, который не сдержал эмоций на поле - показал неприличный жест в адрес болельщиков киевского клуба, получил красную карточку и расплакался на поле.
"Было приятно видеть, как игроки "Динамо" отреагировали на проявления расизма во время матча с "Шахтером". Должен сказать, что расизму нет места в украинском футболе и в любом футболе. Мы должны объединиться для борьбы с этой проблемой", - сказал Шевченко, который убежден, что инцидент в матче чемпионата Украины не повлияет на атмосферу в национальной команде.
Сборная Украину 14 ноября во Запорожье встретится в товарищеском матче с Эстонией, а 17 ноября в Белграде сыграет заключительный матч отбора Евро-2020 против Сербии.
- 10 ноября "Шахтер" победил "Динамо" в матче, который прерывался из-за расистских выкриков киевских фанов.
- 12 ноября стало известно, что FIFPro требует отменить красную карточку бразильского футболиста "Шахтера" Тайсона, полученную за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
- 13 ноября Тайсону грозит трехматчевая дисквалификация за неприличный жест в адрес болельщиков "Динамо".
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