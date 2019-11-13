Российские удобрения вопреки санкциям Кабмина попадают в Украину, - СМИ

13 ноября, 2019, 15:03

Эксперты отмечают, что российские удобрения поставляются в Украину через третьи страны и с другими товарными кодами

Если не сдерживать импорт азотных удобрений из РФ, украинские химические заводы остановятся. А когда украинские аграрии будут полностью зависеть от поставок удобрений из РФ, у Кремля появится один из самых мощных рычагов экономического давления на Украину.

Об этом сообщает издание "Бизнес Цензор" в аналитическом материале Сергея Головнева и Юрия Винничука "Как Россия ведет против Украины экономическую войну".

Именно во избежание такой ситуации в 2017-2018 годах Кабмин вводил заградительные пошлины на импорт карбамида, аммиачной селитры и карбамидо-аммиачной смеси (КАС) с РФ. А с июля 2019 года правительство полностью запретило ввоз на таможенную территорию Украины российских удобрений, напоминают авторы материала. Впрочем, российские удобрения все равно поставляются в Украину - через третьи страны и с другими товарными кодами, говорится в статье.

"Азотные удобрения, сырьем для производства которых является природный газ, занимают третье место в структуре импорта из РФ и фактически поставки российских удобрений в Украине являются поставками газа в переработанном виде", - говорится в статье. Авторы напоминают, что РФ не продает газ Украина по рыночным ценам, из-за чего и украинские химические предприятия не могут конкурировать с российскими, ведь стоимость природного газа в Украине втрое дороже, чем в РФ. В материале отмечается, что крупнейшие азотные предприятия страны находятся в собственности компаний Дмитрия Фирташа (Черкасский "Азот", Ривнеазот, Северодонецкий Азот), Игоря Коломойского (Днепроазот) и государства (ОПЗ). Напомним, ранее экс-председатель правления ПАО "Днепроазот", эксперт химической отрасли Александр Дубинин заявил, что Украина должна контролировать происхождение всех удобрений импортируемых в Украину, независимо от страны-поставщика.

По мнению эксперта, продукция российского химпрома не должна попадать в Украину через другие страны, поскольку по ней действуют санкции Кабинета министров Украины. Сейчас Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) проводит два специальных расследования относительно импорта удобрений в Украине с целью выявления незаконных поставок в Украину удобрений российского происхождения из третьих стран. С инициативой расследования вышли украинские производители и профильные организации, в частности - Союз химиков Украины, "Днепроазот", Черкасский "Азот", Ривнеазот, Северодонецкий "Азот" и Одесский припортовый завод (ОПЗ). Первое спецрасследование ведется относительно импорта в Украину некоторых азотных удобрений независимо от страны их происхождения и экспорта. Второе - относительно импорта в Украину минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора, а также удобрений с содержанием азота, фосфора, калия, классифицируемых по коду УКТВЭД 3105 независимо от страны происхождения и экспорта.