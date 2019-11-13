13 ноября, 2019, 08:28

Разминирование в районе Петровского Донецкой области, где 9 ноября началось разведение сил, должно начаться не позднее 13 ноября

Об этом заявил по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает "Радио Свобода" .

"9 ноября стороны начали восстановленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября. СММ ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее чем завтра. Также не позднее, чем завтра, в районе Петровского должны начаться работы по разминированию ", - заявил Сайдик во вторник, 12 ноября.

Сайдик добавил, что на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец, которые должны завершить до конца ноября, а на участке разведения в Золотом Луганской области продолжаются работы по разминированию.