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Espreso.tvОбществоРазминирование возле Петровского должно начаться не позднее 13 ноября, - ОБСЕ

Разминирование возле Петровского должно начаться не позднее 13 ноября, - ОБСЕ

Разминирование в районе Петровского Донецкой области, где 9 ноября началось разведение сил, должно начаться не позднее 13 ноября

Об этом заявил по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, передает "Радио Свобода" .

"9 ноября стороны начали восстановленный отвод сил и средств в районе Петровского. Представители ОРДО, со своей стороны, сообщили о его завершении в тот же день, а украинская сторона - 11 ноября. СММ ОБСЕ ждет официального уведомления сторон о завершении отвода не позднее чем завтра. Также не позднее, чем завтра, в районе Петровского должны начаться работы по разминированию ", - заявил Сайдик во вторник, 12 ноября.

Сайдик добавил, что на участке разведения в Станице Луганской успешно продолжаются работы по ремонту моста через реку Северский Донец, которые должны завершить до конца ноября, а на участке разведения в Золотом Луганской области продолжаются работы по разминированию.

  • Напомним, пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер сообщила, что по результатам заседания в Минске "сняты все препятствия" для встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в "нормандском формате".
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