Рада предварительно поддержала законопроект о запрете пластиковых пакетов в Украине

13 ноября, 2019, 10:30

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 2051-1 об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины

За него 12 ноября проголосовало 365 депутатов, сообщает "Европейская правда" .

Проектом, в частности, предусматривается запрет распространения пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства толщиной до 50 мкм с 1 января 2022 года.

Это ограничение не будет распространяться на биоразлагаемые пластиковые пакеты и сверхлегкие пластиковые пакеты шириной до 225 мм (без боковых складок), глубиной до 345 мм (с учетом боковых складок), длиной до 450 мм (с учетом ручек), предназначенные для упаковки и (или ) транспортировки свежей рыбы и мяса и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, льда, которые распространяются в объектах розничной торговли как первичная упаковка.

Также законопроект предлагает запретить распространение оксоразлагаемых (оксобиоразлагаемых) пластиковых пакетов в объектах розничной торговли и объектах ресторанного хозяйства с 1 января 2022 года, а также запретить склонение потребителей к приобретению пластиковых пакетов.

К тому же, планируется ввести обязательную маркировку биоразлагаемых пластиковых пакетов в соответствии с Национальными стандартами ДСТУ EN 14995: 2018, ДСТУ EN 13432: 2015 года, а также стимулировать производство биоразлагаемых пластиковых пакетов.

За нарушение норм закона предусматривается ответственность в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн) и в размере от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400-8500 грн) за повторное в течение трех лет совершение подобного нарушения.

Напомним, до 2021 года в странах ЕС должны быть запрещены одноразовые пластиковые тарелки, столовые приборы, соломинки, палочки для воздушных шаров и ушные палочки.