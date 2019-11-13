"Являюсь гражданином Украины": Кольченко рассказал, как дважды отказывался от российского паспорта

13 ноября, 2019, 08:32

Бывшему политзаключенному Александру Кольченко российский паспорт предлагали во время досудебного следствия и в лагере

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

"Мне предлагали его во время досудебного следствия. Я, конечно, отказался. Потом еще в лагере. Вызвали в спецчасть, куда приходит женщина, которая занимается документальной корреспонденцией. Обычно туда вызывают в обеденное время, а меня вызвали утром. Я подумал: что же такого срочного? Прихожу туда - там несколько сотрудников. Один снимает на камеру. Другой говорит: "Поздравляем, вот ваш российский паспорт". Я ответил, спасибо, конечно, но у меня один уже есть. Они говорят: "Будет два". Я ответил, что мне и одного-то достаточно. И написал объяснение, почему я отказываюсь от паспорта, они зафиксировали это", - отметил Кольченко.

По его словам, в отказе от российского паспорта он написал, что является гражданином Украины и поэтому российский паспорт ему не нужен.

Кольченко считает странным и смешным то, что его при этом считали гражданином России.