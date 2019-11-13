 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Слуга народа" хочет ввести налог для Netflix и соцсетей

"Слуга народа" хочет ввести налог для Netflix и соцсетей

В законопроект "О медиа", который разрабатывает Комитет по гуманитарной и информационной политике, могут включить налогообложения стримингових платформ и социальных сетей

Об этом рассказал председатель Комитета по гуманитарной и информационной политики ВР Александр Ткаченко, передает LB.ua.

"Когда мы говорим о платформах общего доступа, то если они получают прибыль на украинской территории, то должны платить здесь налоги. Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?" - заявил Ткаченко.

Согласно концепции законопроекта о медиа, такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv являются нелинейными аудиовизуальными медиа, а соцсети - провайдерами платформ общего доступа к информации.

Отметим, что у Netflix и западных социальных сетей сейчас нет офисов в Украине.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

13 ноября, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать