"Слуга народа" хочет ввести налог для Netflix и соцсетей
Об этом рассказал председатель Комитета по гуманитарной и информационной политики ВР Александр Ткаченко, передает LB.ua.
"Когда мы говорим о платформах общего доступа, то если они получают прибыль на украинской территории, то должны платить здесь налоги. Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?" - заявил Ткаченко.
Согласно концепции законопроекта о медиа, такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv являются нелинейными аудиовизуальными медиа, а соцсети - провайдерами платформ общего доступа к информации.
Отметим, что у Netflix и западных социальных сетей сейчас нет офисов в Украине.
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