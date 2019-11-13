"Слуга народа" хочет ввести налог для Netflix и соцсетей

13 ноября, 2019, 19:25

В законопроект "О медиа", который разрабатывает Комитет по гуманитарной и информационной политике, могут включить налогообложения стримингових платформ и социальных сетей

Об этом рассказал председатель Комитета по гуманитарной и информационной политики ВР Александр Ткаченко, передает LB.ua.

"Когда мы говорим о платформах общего доступа, то если они получают прибыль на украинской территории, то должны платить здесь налоги. Мы предлагаем регистрацию в Украине. Эти платформы, если они зарубежные, не платят налогов в Украине, хотя имеют пользователей, которые платят им деньги. Также соцсети получают деньги от рекламы от украинских пользователей. Куда идут налоги? Мы можем задать такой вопрос?" - заявил Ткаченко.

Согласно концепции законопроекта о медиа, такие сервисы, как Netflix, Megogo, OLL.tv являются нелинейными аудиовизуальными медиа, а соцсети - провайдерами платформ общего доступа к информации.

Отметим, что у Netflix и западных социальных сетей сейчас нет офисов в Украине.