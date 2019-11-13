"Мы находимся в какой-то критической точке": глава британской разведки предупреждает о самых больших угрозах со времен Холодной войны

13 ноября, 2019, 16:19

Председатель Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6) Алекс Янгер предупредил о глобальной напряженности и самой большой со времен "холодной войны" уязвимости мира, существующей на сегодня

Об этом он рассказал в интервью Sky News.

Оценивая текущую напряженность с Китаем и Россией, усиление противостояния с Ираном в Персидском заливе и постоянную угрозу со стороны "Исламского государства" и Аль-Каиды, Янгер сказал, что "создается впечатление, что мы находимся в какой-то критической точке".

"Я думаю, что сейчас происходит балансирование на грани войны", - заявил глава МИ-6.

По его словам, нужно "интернализировать уроки прошлого" и двигаться вперед, учитывая то, что мы вынесли из него, чтобы избежать повторения ошибок.

Ранее американские спецслужбы указывали на угрозы США со стороны Китая, России и Ирана.