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Espreso.tvОбщество"Голос" пойдет на выборы мэра Киева, - Рахманин

"Голос" пойдет на выборы мэра Киева, - Рахманин


фото: goloszmin
Партия "Голос" будет участвовать в местных выборах и выдвинет своего кандидата на должность городского головы Киева, заявляет лидер фракции в Верховной Раде Сергей Рахманин

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Партия рассматривает такую возможность. Нас избиратели не поймут, если мы проигнорируем местные выборы", - сказал Рахманин

Он также ответил на вопрос, будет ли выдвигать партия кандидата на должность мэра Киева.

"Думаю да. До сих пор непонятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные... У нас на политическом уровне принято решение, что мы участвуем и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы", - сказал Рахманин.

Рахманин также рассказал, что строительством региональной структуры партии занимаются: лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук, заместитель председателя партии, нардеп Ярослав Юрчишин, а также член политсовета Владимир Венгер.

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