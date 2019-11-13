"Голос" пойдет на выборы мэра Киева, - Рахманин

13 ноября, 2019, 16:54

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Партия рассматривает такую возможность. Нас избиратели не поймут, если мы проигнорируем местные выборы", - сказал Рахманин

Он также ответил на вопрос, будет ли выдвигать партия кандидата на должность мэра Киева.

"Думаю да. До сих пор непонятно, когда там будут выборы, досрочные или очередные... У нас на политическом уровне принято решение, что мы участвуем и в выборах Киевского городского совета, и в выборах киевского городского головы", - сказал Рахманин.

Рахманин также рассказал, что строительством региональной структуры партии занимаются: лидер "Голоса", нардеп Святослав Вакарчук, заместитель председателя партии, нардеп Ярослав Юрчишин, а также член политсовета Владимир Венгер.