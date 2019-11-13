"Битвы" брендов: Рада разрешила в рекламе сравнивать товар с конкурентами

13 ноября, 2019, 14:53

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №0953. Его нормы позволяют открыто сравнивать в рекламе свой товар с товарами конкурентов

Об этом сообщает НВ.

Согласно пояснительной записке, авторы хотят с помощью этого законопроекта привести законодательство Украины в соответствие с европейским.

Этот документ вносит поправки в закон "О рекламе". Например, туда добавляют определение того, что такое сравнительная реклама. Это - реклама, где есть сравнение с другими лицами или товарами, которая прямо или косвенно идентифицирует конкурента или его продукции.

Такая реклама может содержать изображения, ссылки на товар, ТМ или другие обозначения, под которыми выпускается товар конкурента. Такую рекламу можно использовать, если:

в ней нет признаков нечестной предпринимательской практики;

она сравнивает одинаковые товары, служащие для одних и тех же целей;

она объективно сравнивает одну или более характеристик товара, данные о которой могут повлиять на покупку. В том числе, можно сравнивать цену;

в рекламе нет ложной или дискредитирующей информации о качестве товара конкурента, его репутацию и т.д.

Если в рекламе товары сравниваются с нарушением законодательства, ответственность будет нести рекламодатель.