"Баварию" может возглавить знаменитый испанский футболист

13 ноября, 2019, 14:39

Бывший полузащитник мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо может стать новым тренером мюнхенской "Баварии"

Об этом сообщает France Football.

Мюнхенская "Бавария" находится в поисках нового главного тренера после увольнения хорвата Нико Ковача.

Главным кандидатом на пост тренера немецкого клуба является тренер нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг. Однако существует вероятность, что команду может возглавить бывший футболист мадридского "Реала" Хаби Алонсо, который в свое время успел поиграть и в "Баварии", полузащитник выступал в Мюнхене в 2014-2017 годах.

Сейчас Хаби Алонсо работает с дублем "Реал Сосьедад".

За свою карьеру испанский футболист провел 689 матчей, забил 43 мяча и отдал 58 голевых передач. В составе "Ливерпуля" и "Реала" принимал кубок Лиги чемпионов, а со сборной Испании дважды побеждал на чемпионате Европы (2008, 2012) и чемпионате мира (2010).