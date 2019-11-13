"Баварию" может возглавить знаменитый испанский футболист
Об этом сообщает France Football.
Мюнхенская "Бавария" находится в поисках нового главного тренера после увольнения хорвата Нико Ковача.
Главным кандидатом на пост тренера немецкого клуба является тренер нидерландского "Аякса" Эрик тен Хаг. Однако существует вероятность, что команду может возглавить бывший футболист мадридского "Реала" Хаби Алонсо, который в свое время успел поиграть и в "Баварии", полузащитник выступал в Мюнхене в 2014-2017 годах.
Сейчас Хаби Алонсо работает с дублем "Реал Сосьедад".
За свою карьеру испанский футболист провел 689 матчей, забил 43 мяча и отдал 58 голевых передач. В составе "Ливерпуля" и "Реала" принимал кубок Лиги чемпионов, а со сборной Испании дважды побеждал на чемпионате Европы (2008, 2012) и чемпионате мира (2010).
- 30 октября главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что в будущем мадридцев должен возглавить знаменитый игрок клуба - Рауль.
- 27 сентября стало известно, что легендарный испанский полузащитник Хави может стать новым тренером "Барселоны".
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