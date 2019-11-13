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Espreso.tvОбщество"Арестовали самого честного человека, которого я знаю", - Гонтарева о Писаруке

"Арестовали самого честного человека, которого я знаю", - Гонтарева о Писаруке

Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева считает, что деньги из Национального банка Украины украли владельцы банков через кредиты связанным лицам задолго до прихода ее команды в НБУ

Задержание Писарука Гонтарева называет началом расправы над ее командой реформаторов, сообщила она в в комментарии The Guardian.

"Вместо того, чтобы сажать в тюрьмы менеджмент и владельцев обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала из тех, кого я знаю ... Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка (экс-владельца "ВиЭйБи Банка" - ред.), и Жеваго (экс-владельца банка "Финансы и Кредит" - ред.), и Коломойского (экс-совадельца ПриватБанка). Они их обжаловали в продажных судах и не вернули государству ни копейки. А теперь в этом обвиняют Писарука - это просто театр абсурда! "., - отметила она.

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