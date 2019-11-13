"Арестовали самого честного человека, которого я знаю", - Гонтарева о Писаруке
Задержание Писарука Гонтарева называет началом расправы над ее командой реформаторов, сообщила она в в комментарии The Guardian.
"Вместо того, чтобы сажать в тюрьмы менеджмент и владельцев обанкротившихся банков, наши правоохранители арестовали самого честного человека и профессионала из тех, кого я знаю ... Наша команда взяла персональные гарантии и Бахматюка (экс-владельца "ВиЭйБи Банка" - ред.), и Жеваго (экс-владельца банка "Финансы и Кредит" - ред.), и Коломойского (экс-совадельца ПриватБанка). Они их обжаловали в продажных судах и не вернули государству ни копейки. А теперь в этом обвиняют Писарука - это просто театр абсурда! "., - отметила она.
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Напомним, глава правления Райффайзен Банка Аваль, экс-заместитель главы НБУ Александра Писарука задержали работники НАБУ .
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По словам экс-нардепа Сергея Лещенко, Писарука задержали по подозрению в растрате в особо крупных размерах по делу рефинансирования банка VAB Bank на 1,2 млрд грн в 2014 году.
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Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что задержание главы Райффайзен Банка Аваль, экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука связано с его работой в НБУ
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В Нацбанке отрицают обыски НАБУ среди работников НБУ.
- Известно, что Национальное антикоррупционное бюро подает в Высший антикоррупционного суд ходатайство об аресте с альтернативой залога подозреваемого по делу VAB Банка Олега Бахматюка в размере 30 млн грн.
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